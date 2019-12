Caretos de Podence perto da consagração pela UNESCO

A reunião já começou e a decisão final será conhecida até sábado (14): os Caretos de Podence, de Macedo de Cavaleiros, em Bragança, deverão conseguir esta semana a elevação a Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, juntando-se assim ao Fado, ao Cante Alentejano e aos Bonecos de Estremoz, que já constam da lista.



As ‘Festas de Inverno Carnaval de Podence’ são, neste ano, a única candidatura selecionada pelo Governo para representar Portugal na 14ª reunião do Comité Internacional da UNESCO, a decorrer em Bogotá, na Colômbia, e o grau de confiança na sua aceitação é grande, já que no mês passado a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura considerou a candidatura portuguesa "exemplar".

"A avaliação dos peritos recomenda a inscrição do Carnaval de Podence, dos caretos e de todas as festividades na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade", disse, na altura, o embaixador de Portugal junto da UNESCO, António Sampaio da Nóvoa.



A decisão final será tomada por um comité independente, constituído por representantes de diversos países, e, como tudo o que fica listado como património da Humanidade, com esta distinção os Caretos passarão a ser reconhecidos pela sua importância única para o Mundo e a ser uma prática protegida, com preservação garantida.

Candidatos de todos os pontos do Mundo

No encontro de Bogotá, a comissão deverá analisar cerca de 40 candidaturas de vários países. Entre elas está a morna de Cabo Verde e a dança tradicional Bumba Meu Boi, que é típica da região do Maranhão, no Brasil.



A morna, que deverá também ser integrada na lista, protagonizou um momento embaraçoso: o ministro da Cultura de Cabo Verde anunciou que a canção já era património, quando a decisão só agora vai ser conhecida.

SAIBA MAIS

2008

foi o ano em que entrou em vigor a lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, estabelecido pela UNESCO. Antes existia apenas um projeto conhecido como Obras-Primas do Património Oral e Intangível da Humanidade, que integrava 90 obras-primas.

Cinco categorias

Os candidatos a Património Imaterial da Humanidade podem integrar-se em cinco categorias: espaços culturais, saber tradicional, tradição oral e artes cénicas, rituais e festas.