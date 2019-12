Caretos são Património da Humanidade

Os Caretos, tradicionais mascarados do carnaval de Podence - pequena freguesia portuguesa do concelho de Macedo de Cavaleiros - já são Património Cultural e Imaterial da Humanidade. O reconhecimento oficial aconteceu esta quinta-feira, em Bogotá, capital da Colômbia, no âmbito da XIV reunião do Comité Internacional da UNESCO, o organismo das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação.

A candidatura ‘Carnaval de Podence - Festividades do Fim do Inverno’, que foi a única selecionada pelo Governo para representar Portugal na edição deste ano, satisfez todos os critérios de seleção e foi considerada "exemplar" pelo comité.

A distinção acontece dois anos depois daquela tradição transmontana ter sido reconhecida com o estatuto de Património Cultural Imaterial de Portugal. De chocalhos à cintura, vara na mão, fatos coloridos e farfalhudos, máscaras de couro, madeira ou latão, os Caretos são personagens fictícias que representam imagens diabólicas e misteriosas que, quatro dias por ano, saem às ruas de Podence nas festividades carnavalescas.

A tradição é defendida por um grupo de homens que se constituiu em 1985. O reconhecimento foi motivo de festa da representação em Bogotá e na Casa do Careto, em Podence.



PORMENORES

Entre o fado e o cante

Os Caretos de Podence passam assim a estar integrados numa lista reconhecida pela UNESCO onde Portugal já tem o Fado, o Cante Alentejano, a Dieta Mediterrânica, a Falcoaria e os Bonecos de Estremoz.

Museu a caminho

São já várias as iniciativas pensadas em torno dos Caretos. O arquiteto Souto Moura foi desafiado para elaborar um projeto de arranjo urbanístico da rua onde tudo acontece e do largo da Queima do Entrudo, assim como de um Museu do Careto.

Responsabilidade

"É o início de uma responsabilidade maior que teremos de assumir a partir de hoje. Tudo devemos fazer para preservar e fortalecer uma tradição única", disse Benjamim Rodrigues, autarca de Macedo de Cavaleiros.

Receção na Câmara

Os Caretos vão ser recebidos nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros este domingo.