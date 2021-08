Carlos Empis: Antigo forcado morre a lavar o carro

Morreu esta sexta-feira aos 76 anos o forcado Carlos Empis, vítima de uma queda enquanto lavava o carro na garagem de um amigo em Muge, Salvaterra de Magos, segundo avança o site touroeouro.O antigo cabo do Grupo de Forcados Amadores de Santarém caiu da sua carrinha enquanto a lavava. O embate acabou por se revelar fatal para o homem.Carlos Empis foi um dos forcados que marcou a festa braca. Foi cabo do Grupo de Forcados Amadores de Santarém, entre 1979 e 1981. Viria a gerir a carreira de João Moura e Vítor Ribeiro.Foi um dos impulsionadores das edições das Feiras do Toiro.