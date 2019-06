Casa mostra o legado de Manoel de Oliveira

É já esta segunda-feira que o legado e arquivo de Manoel de Oliveira fica aberto ao público e à comunidade artística e académica na Fundação Serralves, no Porto. A cerimónia de inauguração da Casa do Cinema Manoel de Oliveira (CCMO) será presidida por Marcelo Rebelo de Sousa.Passam seis anos desde o acordo celebrado entre o cineasta e a Fundação para a criação da CCMO, uma nova valência do espaço que vem intensificar a atividade cinematográfica. "É um ponto de partida ideal para, a partir do presente, lançar um olhar global e transversal pelo cinema do passado, do presente, antecipando as imagens do futuro", referiu aoAntónio Preto, diretor da Casa do Cinema, projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira.O edifício corresponde a uma adaptação da antiga garagem do Conde de Vizela. A Fundação de Serralves acredita que a CCMO responde a um "apelo de diálogo e de cruzamento entre as artes, uma exigência que salta dos seus próprios filmes e que se alinha na perfeição com o compromisso assumido pela Fundação de Serralves de pensar a arte contemporânea numa perspetiva aberta e pluridisciplinar".A Casa abre portas com uma exposição permanente e duas temporárias, sempre dedicadas àquele que é um dos nomes mais influentes da história da sétima arte no nosso país. A partir de setembro, a oferta cultural será complementada com programas educativos. Do futuro, faz ainda parte o ciclo de cinema ‘Portas Abertas’.