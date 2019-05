Cem gravuras de Picasso em exposição no Porto

Uma das mais importantes coleções de gravuras do século XX, desenhadas por Pablo Picasso entre 1930 e 1937, vai estar pela primeira vez em exposição em Portugal, de 30 de maio a 11 de setembro, no Palácio das Artes, no Porto. Inclui 100 gravuras criadas para o comerciante de arte francês Ambroise Vollard e que foram apresentadas em museus como o MOMA (Nova Iorque), o National Gallery (Washington) ou o British Museum (Londres)."É um enorme privilégio trazer esta exposição de um artista universal, promovendo a arte no Porto e valorizando a cidade como destino turístico", afirmou Adrian Bridge, diretor-geral da casa de vinho do Porto Taylor’s e organizador da exposição, em conjunto com o Museu da Misericórdia do Porto.O provedor António Tavares considera que este "será um momento de celebração" de um "nome grande da pintura do século XX" com o Porto.As entradas custarão 10 euros e é gratuita para crianças até aos 12 anos.