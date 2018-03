Centro Cultural de Belém tem Postal pelos 25 anos

Postal tem tiragem de três mil exemplares.

Por J. Pires Santos | 20:56

Os CTT acabam de lançar um inteiro-postal comemorativo dos 25 anos do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

O inteiro-postal impresso nas duas faces apresenta na frente e no canto superior direito o logo do CCB e, no verso, uma imagem do interior do edifício.

Com porte pago para o correio doméstico e design de Vasco Martins, tem uma tiragem de três mil exemplares.

RIO TEJO INSPIRA LIVRO COM SELOS

Acaba de ser lançado pelos Correios de Portugal o livro ‘O Rio Tejo’, da autoria de António Carmona Rodrigues, editado pelo Clube do Colecionador dos CTT.

Os Correios lançaram, em simultâneo, uma emissão filatélica composta por quatro selos e um bloco que fazem parte integrante da obra.

Neste volume, que tem cerca de 300 páginas, o autor aborda a história do rio, das gentes que habitam as suas margens e desvenda as várias dimensões do Tejo, que nasce em Espanha e desagua no mar, em São Julião da Barra, Oeiras.

O Tejo é o rio mais extenso da Península Ibérica, com um desenvolvimento total de cerca de 1100 km. Ao longo de onze capítulos, o autor descreve desde a origem do nome à grandeza, História, navegabilidade, cultura e troços principais. Não deixa também de abordar as cheias no rio, bem como as lendas ligadas ao Tejo.

Esta emissão fica completa com cerca de meio milhão de selos que divulgam as belezas do Tejo por todo o Mundo. Casos das imagens do Tejo nas Portas de Rodão; do campino e da ponte de D. Luís, em Santarém; do estuário e da Ponta de Erva, onde vive a ave Alfaiate; e de São Julião da Barra, em Oeiras, onde o rio finalmente desagua.

EXPO-FEIRA DA MOEDA NO HOTEL ROMA

Realiza-se no sábado, dia 24 de março, no Hotel Roma, em Lisboa, a 2ª edição do ano da Expo-Feira do Colecionador, organizada pela revista ‘Moeda’.

O certame realiza-se com regularidade há algumas décadas e continua a ser ponto de encontro dos numismatas de todo o País e de alguns estrangeiros que se deslocam a Lisboa para o efeito.

Esta feira é especial porque assinala os 45 anos da revista ‘Moeda’.

Este título, dedicado à numismática, medalhística e notafilia, é a única publicação nacional com tiragem regular e trimestral que divulga as novidades do colecionismo da numismática, notafilia e medalhística.

A Expo-Feira do Colecionador decorre entre as 10h00 e as 13h00, e entre as 14h00 e as 17h00.