E se de repente o duro, implacável e masculino John McClane, o herói da saga ‘Die Hard’ que é encarnado por Bruce Willis, fosse substituído por uma loura estonteante que tem como finalidade proteger a companheira das investidas dos maus da fita? À partida a ideia pode parecer pouco provável, mas a atriz Charlize Theron já deu o seu aval para uma eventual versão lésbica de ‘Die Hard’ e até diz que está pronta para vestir o papel.





A ideia foi lançada no final do ano passado por um historiador na sua conta do Twitter: “Tudo bem com as comédias românticas natalícias lésbicas, mas o que realmente quero é um ‘Die Hard’ em que a Charlize Theron avança em fúria para salvar a sua esposa”. Alguns dias depois a atriz viu, gostou e reagiu: “onde é que assino?”.