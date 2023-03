Rogério Charraz vai ter um novo disco, onde volta à parceria com José Fialho Gouveia, nas letras, e onde conta com Quim Barreiros no single de avanço, ‘Vitorino’. A canção, relata Rogério Charraz, fala “de um tipo reformado, viúvo, com os filhos já criados, que se entretém com a administração do condomínio e que é hipocondríaco para chamar a atenção”.









