Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Christian Bale gordo e envelhecido para ser animal político

Filme traça retrato biográfico do republicano Dick Cheney nos meandros do poder.

Por Rui Pedro Vieira | 01:30

Muito habituado a transfigurar-se para os papéis que aceita, Christian Bale perdeu cabelo, engordou até ultrapassar os cem quilos, envelheceu com a ajuda da maquilhagem e estudou trejeitos e a forma de falar.



O esforço serviu para copiar o estilo de uma das figuras mais influentes da política americana recente, que chegou a vice-presidente dos Estados Unidos. ‘Vice’, que estreia amanhã, é uma sátira séria aos meandros do poder, centrada em Dick Cheney.



Na mão do realizador Adam McKay (o mesmo de ‘A Queda de Wall Street’), a história traça um perfil biográfico do animal político, desde que Cheney começou como estagiário de um congressista na administração de Richard Nixon.



Depois, entrou para a equipa de Donald Rumsfeld, até que, em 2001, aceita o repto de ser o ‘homem-sombra’ de George W. Bush.



Para lá da reflexão sobre os corredores da política, a obra tenta ser também um retrato de um homem cerebral e dedicado à família. Christian Bale venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator Comédia/Musical e está também indicado para um Óscar.



A obra está ainda na corrida para outras sete estatuetas douradas, incluindo Melhor Filme, Melhor Argumento Original e Melhor Realizador (McKay).



Já Amy Adams, que no filme veste a pele da fiel companheira do protagonista, Lynne Cheney, está nomeada para Melhor Atriz Secundária, enquanto Sam Rockwell, que aparece como George W. Bush, está indicado para Melhor Ator Secundário.