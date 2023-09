A chuva que nos últimos dias se abateu sobre a capital provocou estragos no Palácio de Belém e no Museu da Presidência. “Na noite da passada sexta-feira ocorreu uma infiltração de águas pluviais.



Estando em apuramento a sua origem, foi aconselhado o encerramento do museu. Contudo, não houve estragos significativos”, explicou ao CM fonte oficial da Presidência da República, sem especificar o que foi atingido e quando o espaço voltará a abrir portas ao público.









