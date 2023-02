De uma assentada, dois grandes prémios internacionais de cinema vieram este fim de semana para Portugal. Em Berlim, na Alemanha, João Canijo venceu o Urso de Prata do júri com o filme ‘Mal Viver’, e nos Estados Unidos o jovem João Gonzalez arrebatou o prémio Annie – considerado o ‘Óscar da animação’ – na categoria de Melhor Curta-Metragem com a obra-sensação ‘Ice Merchants’, já distinguida com vários galardões desde a estreia, em 2022, na Semana da Crítica do Festival de Cannes, em França.









