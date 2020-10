Um menino de nove anos que tem o sonho de um dia ser eleito Miss França, é o ponto de partida para a comédia ‘Miss’, de Ruben Alves, que esta noite no Cinema São Jorge, em Lisboa, dá o pontapé de saída para a 21ª edição da Festa do Cinema Francês. A comédia conta com Alexandre Wetter, Pascale Arbillot e Isabelle Nanty.









A decorrer em cinco cidades do País até ao dia 4 de novembro (para além de Lisboa, fazem ainda parte desta edição Almada, Coimbra, Oeiras e Porto), o 21º festival de Cinema Francês, que este ano tem o humor e a comédia como fio condutor, tem a particularidade, por força dos tempos de pandemia, de contar com a transmissão de vários filmes em streaming para todo o território.

No caso de Lisboa (todos os filmes são exibidos no São Jorge) é também a figura feminina que está no coração de toda a programação que decorre até 21 deste mês, com a homenagem a uma grande feminista do cinema francês, Delphine Seyrig, e os últimos filmes de Catherine Deneuve (‘O Adeus à Noite’, dia 11 e ‘Festa de família’, dia 13 ), Juliette Binoche (‘Manual da Boa Esposa’, dia 17) ou Isabelle Huppert (‘Agente Haxe’, dia 17). Destaque ainda para o documentário ‘Mulher’ (dia 13).





pormenores



Almada



Programação entre os dias 14 e 18 de outubro decorre no Auditório Fernando Lopes Graça.





Coimbra



A Festa do Cinema Francês arranca dia 21 até dia 24 de outubro no Teatro Académico Gil Vicente.





Oeiras



O auditório Municipal Eunice Muñoz acolhe a programação entre 15 e 18 de outubro.





Porto



Filmes são exibidos no Teatro Municipal Rivoli entre 23 de outubro e 4 de novembro.