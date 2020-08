Capital ganha vida com festival Lisboa na Rua

Debates sobre temas ambientais, no ano em que Lisboa é a Capital Verde Europeia, marcam o arranque, na próxima quinta-feira, dia 13, do Lisboa na Rua, que este ano inclui homenagens a Jorge Palma e Amália Rodrigues.









Numa edição sem grandes palcos ou enchentes de pessoas, que privilegia os espaços ao ar livre e as lotações limitadas, o certame abre com o Festival Política, no Cinema São Jorge, com quatro dias de debates, filmes, performances, música e humor.

A ideia é testar a possibilidade de uma retoma faseada dos programas culturais. “Num ano em que os limites são diariamente desafiados, procuramos neste Lisboa na Rua refletir sobre o Mundo e sobre a nossa intervenção nele, enquanto voltamos a alimentar o espírito com sons e histórias, numa programação que junta música, teatro, cinema, conversas e dança”, diz a organização do festival.





O centenário do nascimento de Amália é assinalado com um ciclo de cinema ao ar livre, no jardim do Palácio Pimenta - Museu de Lisboa, onde são exibidos quatro filmes da artista, entre 3 e 6 de setembro.





Também neste local, nos dias 6, 13, 20 e 27, pelas 17h30, realiza-se o Dançar a Cidade, no qual é possível experimentar danças de vários estilos, ao ar livre e a solo.





Dia 12 será a vez de celebrar o aniversário de Jorge Palma, com o concerto ‘70 voltas ao sol - Jorge Palma’, que tem Cristina Branco e Dead Combo como convidados.