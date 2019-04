Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comédia romântica partiu de notícia no CM

Realizador Vicente Alves do Ó esperou 18 anos até conseguir rodar este filme.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O filme chega às salas no dia 18 mas já estava escrito há 18 anos. ‘Quero-te Tanto’, comédia romântica que junta os atores Benedita Pereira e Pedro Teixeira no ecrã sob a direção do realizador Vicente Alves do Ó, inspirou-se numa notícia que saiu no Correio da Manhã há quase duas décadas.



"Li a notícia enquanto esperava uma reunião com o António da Cunha Telles: peguei no CM e lá estava a história de um homem que tinha fugido da prisão de Lisboa e tinha sido avistado nas imediações da cadeia de Odemira, onde estava presa a sua companheira", recorda Vicente Alves do Ó. "Achei aquilo tão romântico que quando voltei para casa escrevi um argumento estapafúrdio que agora vê, finalmente, a luz do dia."



Com um orçamento a rondar os 500 mil euros e "o apoio inestimável das câmaras de Lisboa e de Serpa", o realizador diz que construiu uma obra "à moda de Frank Capra", uma "comédia em que toda a gente é simpática – desde os ladrões aos polícias". "Fiz este filme a pensar na minha avó e no que diria se estivesse a vê-lo ao meu lado", conta o realizador, que ao longo dos anos foi fazendo alterações à história e, é claro, sonhando com novos protagonistas.



"As primeiras pessoas em quem pensei para o filme foram o Nuno Lopes e a Inês Castel-Branco. Mas eles já estão noutro ponto das suas carreiras. A Benedita e o Pedro estão na fase certa. Mas também lá estão a Fernanda Serrano, o Rui Mendes... Tenho um elenco formidável ", conclui o realizador.