'Como não fazer um filme de rock': 'Stardust' retrata David Bowie antes da fama mas está a ser arrasado

'Stardust', o filme que retrata a digressão de David Bowie nos Estados Unidos em 1971 - na promoção do álbum "The Man Who Sold The World" - ainda antes do 'camaleão' se tornar amplamente reconhecido no mundo da música, está a ser arrasado pela crítica internacional."Como não fazer um filme de rock", escreve a Rolling Stone sobre o trabalho realizado por Gabriel Range. A interpretação de Johnny Flynn também ficou aquém para os muitos críticos de cinema. As parcas parecenças entre Flynn e Bowie também não escapam ao olhar mais desatento por este trabalho cinematográfico.Outra das grandes críticas apontada ao filme é a 'banda sonora'. A família de Bowie não permitiu a utlização das músicas do artista no vídeo. Por isso, o ator e músico Johnny Flynn foi 'obrigado' a cantar algumas versões de outros artistas, que Bowie interpretava na época.