Conan Osíris vence prémio de pior indumentária da Eurovisão

Conan Osíris conquistou o prémio Barbara Dex de pior indumentária do Festival Eurovisão da Canção de 2019. O artista português, que não conseguiu passar à final da competição, foi votado pelos fãs como o mais mal vestido.



A votação foi feita no site 'songfestival.be' onde foram contabilizados mais de 4 mil votos numa "votação renhida até ao final".





Tamta, do Chipre, ficou com o 2.º lugar, seguida de Zena, da Bielorrússia, Eliot, da Bélgica, e Tamara Todevska, da Macedónia do Norte.Conan Osíris sucede os EyeCue que venceram em 2018. A última vez que Portugal ganhou o prémio Barbara Dex foi em 2006 com as Nonstop que interpretaram "Coisas de Nada".