Concerto de Mariza em Israel alvo de pressões

Mariza está a ser pressionada para cancelar o concerto que tem agendado para Telavive, em Israel, no próximo dia 8 de fevereiro. Numa carta aberta à fadista, o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e Pela Paz no Médio Oriente (MPPM) pede à cantora que “se junte a todos os que rejeitam o ‘apartheid’ do Estado israelita e a todos os que defendem uma solução justa e pacífica para o povo palestino, nomeadamente o seu direito, igual ao de todos os povos, a ter o seu Estado próprio, viável e soberano, com Jerusalém Leste como capital, conforme as resoluções das Nações Unidas”.