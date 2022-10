Concertos dos Coldplay em direto nos cinemas nacionais

A loucura em torno dos Coldplay continua. A banda britânica vai subir ao palco do mítico estádio do River Plate, em Buenos Aires (Argentina), para um concerto muito especial no próximo dia 29, ao qual os fãs portugueses vão também poder assistir, em direto, a partir de 14 salas de cinema do País. O espetáculo faz parte da digressão mundial ‘Music of the Spheres’, que a formação de Chris Martin traz a Portugal em 2023 (serão quatro concertos esgotados no Estádio de Coimbra, em maio), e tem granjeado rasgados elogios dos fãs e da crítica. O jornal ‘The Guardian’ apelidou-o de "genuinamente extraordinário" e o ‘The New York Post’ descreveu-o como "uma noite para os livros de História". Já o ‘Glasgow Evening Times’ fala no "maior espetáculo do Mundo".Mas não é só em Portugal que o concerto será visto. Através do grande ecrã, os fãs de 70 países vão poder vibrar em simultâneo com o público argentino e antecipar as emoções dos concertos agendados para os próximos meses, num alinhamento que promete fazer história: ‘Yellow’, ‘The Scientist’, ‘Fix You’, ‘Viva La Vida’, ‘A Sky Full Of Stars’ e ‘My Universe’. O concerto será filmado e realizado pelo aclamado cineasta Paul Dugdale, nomeado para os Grammy e vencedor de vários prémios BAFTA. Os bilhetes para assistir ao concerto no cinema custam 14 euros e já podem ser adquiridos nas bilheteiras ou nas plataformas digitais dos cinemas Nos. Estão previstas duas sessões, uma às 15h30 e outra às 19h00, no Alma Shopping (Coimbra), Almada Forum, Amoreiras (Lisboa), Braga Parque, CascaiShopping, Forum Algarve, Forum Madeira, Glicínias Plaza (Aveiro), Mar Algarve Shopping, NorteShopping, Oeiras Parque, Palácio do Gelo (Viseu), Tavira Plaza e Vasco da Gama (Lisboa).A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve um homem pelo crime de especulação quando tentava vender nas redes sociais um bilhete para um dos quatro concertos que os Coldplay realizarão em Coimbra, de 17 e 21 de maio de 2023. O jovem tinha obtido o bilhete para o relvado do Municipal de Coimbra por 85 euros e tentava vendê-lo por 180. Foi detido em flagrante e presente a um juiz para julgamento sumário. Foi condenado a pagar 300 € de multa.