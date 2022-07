O convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro da Batalha ou o Castelo de Almourol, em Santarém, recebem a partir de hoje e até dia 31, vários concertos, no âmbito da programação do ZêzereArts, o mais importante festival de música no património.



Depois de dois anos de adaptações devido à pandemia, o evento regressa para a sua 12ª edição, ao formato original, reunindo público e músicos em alguns dos lugares mais emblemáticos do Médio Tejo.









Ver comentários