Porque não há Natal sem música, muitas são as propostas, de coros a orquestras, que, por esta altura do ano, enchem teatros, auditórios e salas de espetáculos, de norte a sul. Esta terça-feira, o Teatro Maria Matos, em Lisboa, recebe a 2.ª Gala de Natal da Associação Musical Lisboa Cantat (AMLC). Já em Espinho, a Igreja Paro- quial S. Tiago de Silvalde acolhe o ‘Concerto de Natal: Coro dos Amigos da Música’.





Esta quarta-feira, na Casa da Música, no Porto, o Natal é assinalado pela Orquestra Barroca Casa da Música, no concerto ‘Bach Magnífico’ (repete quinta-feira). Na Igreja de S. Francisco (Évora) há concerto de Natal a cargo da Orquestra Sinfo- nietta de Lisboa.

Já no sábado, o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz faz o seu concerto de Natal ao som da Orquestra Clássica do Centro, enquanto o Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, recebe um concerto de Natal com a Orquestra Sinfónica Portuguesa.