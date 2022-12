Com a entrada do mês do Natal, muitos são os concertos de norte a sul do País até ao final do ano. O difícil é mesmo escolher. Já esta sexta-feira, os Sétima Legião celebram 40 anos na Culturgest, em Lisboa, e os The Gift apresentam o disco ‘Coral’ no CCB.



Esta sexta-feira, David Carreira canta no Super Bock Arena (Porto) e Fernando Tordo dá, no Casino da Póvoa de Varzim, o primeiro de dois concertos de revisita ao disco infantil ‘Operários do Natal’, com Rita Red Shoes e Ricardo Ribeiro como convidados (repete dia 17 no Casino Estoril).









