Conheça a lista de todos os premiados na 25ª. gala dos Globos de Ouro em Portugal

No domingo realizou-se a 25.ª gala dos Globos de Ouro em Portugal, com a jornalista Clara de Sousa a apresentar o evento. A noite premiou várias personalidades de diversas áreas, desde o cinema à moda, música, teatro e entretenimento.



Conheça a lista de todos os vencedores:

Cinema:

Lúcia Moniz foi considerada a melhor atriz de cinema pela sua prestação no filme "Listen". Albano Jerónimo venceu o prémio de melhor ator com "A Herdade" de Tiago Guedes, que ganhou também o Globo de Ouro de melhor filme. O prémio "especial" 25 anos foi para a realizadora e argumentista Teresa Villaverde.

Entretenimento:

Na área do entretenimento, João Baião foi considerado a personalidade do ano pelo trabalho desenvolvido nas manhãs e nas tardes de domingo na SIC. O Globo de personalidade do ano digital ficou para Bruno Nogueira, que fez companhia a muitos portugueses com os seus diretos na rede social Instagram durante o confinamento. O Globo de Ouro especial 25 anos foi ganho por Fernando Mendes.

Moda:

O estilista Luís Carvalho venceu o prémio de Personalidade do ano e o prémio "especial" 25 anos foi arrecadado por Eduarda Abbondanza, estilista e diretora da ModaLisboa.

Ficção:

Maria João Abreu foi considerada a melhor atriz, sendo homenageada pelo trabalho desenvolvido na série "Golpe de Sorte". Ricardo Pereira venceu o Globo de melhor ator pelo papel de Romeu na novela da SIC "Amor, amor". A série "Esperança", protagonizada por César Mourão foi considerada o melhor projeto de ficção. Por sua vez, Maria João Luís venceu o Globo de Ouro especial 25 anos.

Revelação:

O único Globo votado pelo público foi ganho pela atriz Carolina Carvalho, que no discurso de agradecimento aproveitou para homenagear Sara Carreira, que faleceu em dezembro de 2020. Filomena Cautela venceu o prémio "especial" 25 anos desta categoria.