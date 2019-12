Contagem decrescente para entrar em 2020. Conheça as festas gratuitas na passagem de Ano

Festas de fim de Ano gratuitas

Na contagem decrescente para 2020 serão milhares de pessoas que irão fazer a festa de Fim de Ano ao ritmo da música nas dezenas de palcos que serão montados de Norte a Sul e também nas ilhas. As festas da multidão, sem qualquer custo de entrada, terão o seu ponto alto à meia-noite com o céu preenchido pelo brilho e a cor do fogo de artifício.Em Lisboa, a promessa é feita com um espetáculo pirotécnico de 16 minutos, no Terreiro do Paço, onde são esperadas 200 mil pessoas. Também no Porto e no Algarve as estimativas apontam para dezenas de milhares de pessoas. Na Invicta o palco central é nos Aliados. Por sua vez, no Algarve os concertos acompanhados por fogo de artifício decorrem em cenários virados para o mar, de que são exemplo Albufeira, Praia da Rocha (Portimão) e Quarteira (Loulé).Na Madeira, a noite é preenchida por um dos mais belos fogos de artifício do Mundo que todos os anos atrai milhares de turistas, sendo que muitos chegam em navios de cruzeiro. Serão oito minutos de fogo de artifício lançado a partir de 38 postos colocados em terra e no mar. Os festejos na Madeira integram um orçamento de um milhão de euros.Mais modesta, nos Açores, a festa em Ponta Delgada recebeu um apoio de 50 mil euros da autarquia. No Porto, o fogo de artifício custou 25 mil euros. Em Lisboa, a animação representou um investimento de 244 mil euros, e na outra banda do Tejo, em Almada, a festa em Cacilhas, junto à Fragata D. Fernando II e Glória, custou 105 mil euros. Na Grande Lisboa, entre outros locais, há animação na Ericeira (Mafra), Santa Cruz (Torres Vedras), Cascais, Oeiras, Azambuja, Seixal, Sesimbra e Setúbal.Cascais conta este ano com dois pontos de lançamento de fogo de artifício, na Baía da vila e nos Jardins do Casino Estoril. Em Oeiras a festa é também feita em dois locais: no Terrapleno de Algés e na Marina de Oeiras.O Porto estima para este ano a presença de 200 mil no Réveillon. No distrito, em muitos outros locais, há concertos e fogo de artifício. São disso exemplo Paredes, Lousada, Penafiel, Felgueiras, Vila do Conde e Matosinhos.