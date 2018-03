Crítica de cinema: Três Cartazes à Beira da Estrada

O crítico Pedro Marta Santos escreve sobre "o primeiro grande filme de 2018"..

O que mais impressiona neste terceiro filme escrito e dirigido pelo londrino Martin McDonagh é aquilo que opta por não ser.

... foge das classificações como o diabo da cruz, e a sua natureza híbrida é pessoal e intransmissível - McDonagh escreve como um viciado em

com tempo a menos e leituras a mais, e a sua mistura de negríssimo humor (já destacável no inaugural Em Bruges), de drama familiar e de surdo pathos constitui uma voz única, como a dos irmãos Coen - com quem partilha o calmo desespero das personagens e o gosto pelas tragédias ridículas da América

-, a de Sean Baker ou a de Jeremy Saulnier.

Frances McDormand, no seu melhor papel ao lado de Fargo e de Olive Kitteridge, é Mildred, funcionária numa loja de souvenirs numa terrinha do Missouri, cuja filha foi violada e assassinada há meio ano. A polícia local, liderada pelo xerife Willoughby (Woody Harrelson), nunca encontrou o culpado, e Mildred farta-se, exigindo explicações em três cartazes abandonados. Willoughby está a morrer de cancro no pâncreas, o seu ajudante, Dixon (Sam Rockwell, outro inesquecível figuraço), um racista que ainda vive com a mamã

, perde a cabeça todos os dias, o filho de Mildred morre de vergonha da férrea impulsividade da mãe, cada momento dramático suscita a gargalhada e qualquer passagem cómica resulta pungente.



