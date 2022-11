Dan McCafferty, autor do hit "love hurts" morre aos 76 anos

"Este é o anúncio mais triste que já tive que fazer. A Maryann e a família perderam um maravilhoso marido e pai. Perdi o meu melhor amigo e o mundo perdeu um dos maiores cantores. Estou muito chateado. Não consigo dizer mais nada neste momento", pode ler-se na página de facebook do baixista, citado pelo Daily Mail.





é ainda conhecida pelo hit "Hair of the dog". A banda de rock permanece ativa até hoje, com Pete Agnew como único membro original e o novo vocalista, Carl Sentance.





McCafferty manteve-se na banda desde o ano da sua fundação em 1968 até 2015, quando deixou o grupo por motivos de saúde. O artista chegou a gravar 23 álbuns com a banda.





O cantor escocês Dan McCafferty e cuja voz ficou imortalizada com a canção "Love Hurts" morreu, na passada terça-feira, aos 76 anos.A notícia do falecimento do fundadador e vocalista da banda Nazaret foi revelado nas redes socias por Pete Agnew, membro da banda.A banda de rockAs causas da morte não foram reveladas, mas o músico sofria desde 2013 de uma doença pulmonar crónica.