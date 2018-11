Depois da polémica, Roger Waters termina 'tour' no Brasil sem referências a Bolsonaro

Antigo vocalista de Pink Floyd agradeceu aos fãs brasileiros pelas três semanas de digressão.

Depois das críticas de que foi alvo nos primeiros concertos da digressão no Brasil, Roger Waters decidiu acabar a 'tour' em solo brasileiro, na passada terça-feira, sem qualquer referência a Jair Bolsonaro.O antigo vocalista de Pink Floyd colocava o nome do novo presidente do Brasil entre vários políticos que considerava neofascistas nos cenários visuais que complementam os seus concertos. Entre eles estavam os nomes de Donald Trump, Le Pen e Putin.Também a hashtag #elenão, desapareceu do "alinhamento" de imagens do espetáculo.No Instagram e em jeito de despedida o músico agradeceu aos fãs brasileiros pelas três semanas de digressão e pediu para que "se cuidem uns dos outros".