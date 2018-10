Antigo vocalista dos Pink Floyd compara Bolsonaro a Hitler

Roger Waters acredita que o candidato de extrema-direita vai piorar a situação atual do Brasil.

08:41

"Lamento que vocês estejam uns contra os outros, a discutir coisas fundamentais sob a ótica de alguém como Bolsonaro. O que ele diz não deveria ser assunto para qualquer argumentação em qualquer lugar do mundo, mas é uma coisa real e assustadora", vincou o músico.





Waters disse ainda que falou com vários brasileiros para perceber a realidade que se vive naquele país, nomeadamente sobre a prisão de Lula, a impugnação de Dilma e o candidato do PSL.



" Bolsonaro está na política há 30 anos e é totalmente corrupto! E é louco, vingativo e insano", afirma o músico.



O antigo vocalista dos Pink Floyd visa ainda que o político vai piorar e não melhorar a situação atual no Brasil e consequentemente no mundo.



"É claro que ele não vai fazer nada para romper o sistema vigente. Ele vai acelerar ao máximo esta onda que está a destruir o mundo. Vai facilitar as coisas para quem está a roubar dinheiro das pessoas pobres. Vai militarizar a polícia. Vai tornar tudo mais difícil para as classes trabalhadoras. Grito isso para quem quiser ouvir. É o que vai acontecer se este homem for eleito", disse, comparando ainda Bolsonaro a Hitler.



" Na Alemanha, elegeram Hitler como uma coisa nova na política. ‘Nós precisamos deste homem!’ A sério? Mesmo?", concluiu Roger Waters.







