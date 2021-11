Depois de brilhar em 'Esquadrão Suicida', Daniela Melchior vai participar em novo filme de Hollywood

Depois de ter feito furor no filme "Esquadrão Suicida", a atriz portuguesa Daniela Melchior vai participar num novo filme de Hollywood, com o ator Liam Neeson.



O site especializado em cinema Deadline Hollywood garante que a portuguesa entrará no thriller "Marlowe", que já se encontra a ser filmado na Irlanda e em Espanha.





O novo filme em que Daniela Melchior participará será realizado pelo cineasta irlandês Neil Jordan, vencedor de um Óscar na categoria Melhor Argumento Original pelo trabalho de escrita no thriller "Jogo de Lágrimas", em 1992. Neil Jordan é também o criador da série "Os Bórgias".A atriz Daniela Melchior interpretará o papel de Lynn, que será irmã do personagem do ator François Arnaud.