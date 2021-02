Dez grandes favoritos aos Óscares 2021

As primeiras previsões chegam com uma certeza: esta vai ser, certamente, a edição dos Óscares com maior diversidade. A prestigiada revista ‘Variety’ divulgou o seu top 10 dos favoritos à estatueta dourada, em que não faltam mulheres atrás das câmaras, elencos multirraciais e cineastas de várias nacionalidades.

‘Nomadland’, com Frances McDormand, sobre a vida de uma mulher vítima do crash económico de 2008, é realizado pela chinesa Chloé Zhao e um dos filmes mais aclamados pela crítica. Mas também há ‘One Night in Miami’, de Regina King, sobre a noite que juntou quatro ícones nos anos 60 - Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke -, e ‘Promising Young Woman’, um thriller da britânica Emerald Fennell.

Apesar de ser apontado como o sucessor de ‘Parasitas’, ‘Minari’, que conta a história de uma família coreana que se muda para o Arkansas, foi concebido, produzido e filmado nos EUA. Ainda assim é falado em coreano. Já ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, de George C. Wolfe, tem a particularidade de ser o último trabalho do malogrado Chadwick Boseman.

No ranking surgem ainda ‘Judas and the Black Messiah’, de Shaka King, e ‘Da 5 Bloods’, de Spike Lee. A estes juntam-se ‘Os 7 de Chicago’, de Aaron Sorkin, ‘News of the World’, um western de Paul Greengrass com Tom Hanks, e ‘The Father’, que marca a estreia do francês Florian Zeller na direção, com Anthony Hopkins e Olivia Colman.

Os Óscares são entregues dia 25 de abril. Os nomeados são conhecidos a 15 de março.