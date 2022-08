Festival molhado, festival abençoado. O ditado não é bem assim, mas pode bem sê-lo no caso do Paredes de Coura, que arrancou esta terça-feira frio e com chuva, mas com a casa cheia e “de coração quente”, conforme explicou ao CM o diretor da festa, João Carvalho.



No dia extra do evento – que a organização decidiu dedicar inteiramente à música portuguesa –, o responsável revelou que teve “muitas, mas mesmo muitas manifestações de alegria e agradecimento” por parte dos artistas agendados.









