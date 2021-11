O músico Diogo Piçarra venceu o galardão de Best Portuguese Act na cerimónia dos EMA, os prémios europeus de música do canal de televisão MTV, que decorreu este domingo à noite em Budapeste, na Hungria. O cantor competia na categoria com Bárbara Tinoco, Nenny, Plutónio e Wet Bed Gang.









Mas a noite foi dominada pelo grupo coreano BTS, que levou para casa quatro galardões. É verdade que as nomeações eram lideradas pelo canadiano Justin Bieber, com oito indicações, mas foram os BTS os grandes vencedores, arrecadando as categorias de Melhor Grupo, Melhor Pop, Melhor K-Pop e Maiores Fãs. Inevitavelmente, Bieber foi o grande derrotado da noite, voltando para casa de mãos a abanar.

Já o britânico Ed Sheeran venceu o prémio de Melhor Artista e Melhor Música pelo single ‘Bad Habits’, lançado no passado mês de junho.





A cerimónia de entrega dos EMA, que incluiu as atuações de vários artistas, entre os quais Saweetie, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, Maneskin e Kim Petras, atribuiu ainda o prémio de Melhor vídeo a ‘Montero (Call me by your name)’ de Lil Nas X e o de Melhor Colaboração a Doja Cat e SZA pelo single ‘Kiss Me More’.

Maneskin vencem no rock



Os italianos Maneskin, que venceram este ano o Festival Eurovisão da Canção, receberam o prémio Melhor Rock no decorrer da cerimónia.





Saweetie, a revelação



A rapper e cantora norte-americana Saweetie, que foi a anfitriã dos EMA, acabou por vencer na categoria de Novo Artista.





Do hip-hop à eletrónica



Nicki Minaj recebeu o prémio de Melhor Hip-Hop, o colombiano Maluma o de Melhor Latino, o britânico Yungblud o de Melhor Alternativo e o francês David Guetta o de Melhor Eletrónica.