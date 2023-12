Do regresso de "Dune" ao "Joker" com Lady Gaga: Os filmes mais aguardados de 2024

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes CM+ Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A indústria cinematográfica espera que 2024 seja um ano para dar, finalmente, um pontapé na crise que atingiu Hollywood no ano passado, marcado por quase quatro meses de greves sem precedentes.



Ao grande ecrã espera-se com expectativa que regressem heróis e histórias que já foram sucessos de bilheteira – do Homem-Aranha aos Caça-Fantasmas, passando pelo Panda do Kung Fu ou Joker – e estreias de longas-metragens de nomes consagrados como Bong Joon Ho, realizador do multipremiado "Parasitas", e Yorgos Lanthimos, que traz "Pobres Criaturas", um filme com um toque português.



A 'biopic' da malograda cantora Amy Winehouse, realizado por Sam Taylor-Johnson, também está entre as novidades mais aguardadas do ano.

"Pobres Criaturas", realizado por Yorgos Lanthimos

A presença da fadista Carminho, por si só, seria suficiente para gerar grande entusiasmo com o novo filme do cineasta grego Yorgos Lanthimos.



Mas a longa-metragem, que já se estreou nos EUA, chega a este lado do Atlântico a 25 de janeiro e já com um Leão de Ouro, conquistado no Festival de Veneza, e fortes possibilidade de ser um dos favoritos nas nomeações aos Óscares.



Para o público português, o momento em que Carminho canta numa Lisboa futurista visitada pela protagonista, interpretada por Emma Stone, é a cereja no topo do bolo.

"Mean Girls", realizado por Samantha Jayne e Arturo Perez Jr.



Tina Fey, uma das comediantes mais reputadas do mundo cinematográfico, volta a pegar em "Mean Girls" para nos fazer rir. O novo lançamento, que deve estrear-se a 11 de janeiro, é baseado no musical da Broadway com o mesmo nome, que, por sua vez, se inspirou no icónico filme de 2004 que catapultou para a fama nomes como Amanda Seyfried ou Lindsay Lohan. Desta vez, Reneé Rapp assume o papel principal e Regina George é a ‘diva’ da escola.

"Argylle – Espião Secreto", realizado por Matthew Vaughn



Depois do sucesso da saga "Kingsman", Matthew Vaughn aposta numa nova comédia cheia de detetives "comandados" por uma escritora. Elly Conway é uma introvertida e pacata autora de "best-sellers", cujos livros de espionagem começam a refletir as ações e operações de uma organização de espiões real.



O filme, que deve estrear-se nas salas de cinema portuguesas a 1 de fevereiro, é protagonizado por Sofia Boutella e Henry Cavill e marca a (quase) estreia de Dua Lipa no grande ecrã, após uma breve aparição em "Barbie", o filme-fenómeno de 2023.

"Madame Web", realizado por S. J. Clarkson



Esta longa-metragem, protagonizada por Dakota Johnson, conta a vida de uma paramédica que se torna numa das heroínas mais enigmáticas da Marvel. Depois de perceber que tem poderes de vidente, Cassandra Web torna-se Madame Web ('Senhora Teia', tradução literal) e tem como missão proteger três adolescentes de um assassino misterioso. O filme deve chegar às salas de cinema nacionais a 14 de fevereiro. Spoiler: Pedimos desculpa, mas esta não será a primeira vez que vai ver referências a aranhas nesta lista, muito menos ao Universo Marvel.

"Dune: Parte Dois", realizado por Denis Villeneuve Melhor Som, Melhor Banda Sonora, Melhor Montagem, Melhor Design de Produção, Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais. Seis Óscares depois, Denis Villeneuve lança o segundo volume de "Dune", que chega às salas de cinema a 29 de fevereiro.



A nova longa-metragem regressa à história de Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya), que se juntam para combater os responsáveis pela morte da família do protagonista.

"O Panda do Kung Fu 4", realizado por Mike Mitchell e Stephanie Stine Apesar de não sairmos muito da ação, damos um primeiro salto ao mundo da animação com um dos heróis favoritos no grande ecrã.



"O Panda grande e gordo" volta ao cinema pela quarta vez, a 14 de março, 15 anos depois do primeiro filme. A saga que nos trouxe vilões em forma de leopardo, pavão e touro chega agora com um camaleão que tem a capacidade de mudar de forma e ressuscitar vilões já derrotados por Po, que na versão portuguesa será dobrado por Marco Horácio.

"Mickey 17", realizado por Bong Joon Ho Em 2020, o realizador sul coreano Bong Joon Ho fez história ao conseguir que "Parasitas" se tornasse na primeira longa-metragem estrangeira a vencer o Óscar de Melhor Filme.



Em 2024, volta com a adaptação do livro "Mickey7", de Edward Ashton. Robert Pattinson é o protagonista e interpreta um empregado numa expedição humana com o objetivo de colonizar um mundo gelado, cujo corpo regenera com as memórias antigas de cada vez que morre.

"Caça-Fantasmas: O Império do Gelo", realizado por Gil Kenan A família mais conhecida do mundo dos fantasmas regressa, pela quinta vez, para capturar mais espécies ameaçadoras.



A sequela do último filme, lançado em 2021, conta com o jovem Finn Wolfhard, conhecido pelo papel em "Stranger Things", e Paul Rudd, que se juntam aos ‘Caça-Fantasmas’ originais para proteger a Terra de uma ameaça gelada. A estreia nas salas de cinema portuguesas está prevista para o dia 28 de março.

"Back to Black", realizado por Sam Taylor-Johnson

Desde a morte da cantora britânica, em 2011, vários realizadores tentaram avançar com o projeto de um filme biográfico sobre a vida controversa de Amy Winehouse.



Após várias tentativas, em 2018, os herdeiros do património da artista anunciaram um acordo para avançar, finalmente, com uma produção cinematográfica, que tem data de lançamento prevista para 10 de maio.



A longa-metragem mostra a ascensão da cantora e a produção do álbum que empresta nome ao filme. "Back to Black" foi editado em 2006 e é o disco mais aclamado da cantora.

"Ballerina", realizado por Len Wiseman O universo dos filmes de John Wick, o famoso assassino reformado que volta ao mundo do crime para vingar a morte do seu cão, regressa ao grande ecrã com um "spin-off" que tem como protagonista uma bailarina, interpretada por Ana de Armas.



A assassina, treinada por uma organização criminosa russa, também surge na saga com uma história de vingança: quer retaliar a morte da sua família.



Para alegria dos fãs de John Wick, espera-se a presença de Keanu Reeves no novo filme, que deve estrear-se a 6 de junho.

"Divertida-Mente 2", realizado por Kelsey Mann As emoções que em 2015 ganharam um Óscar de Melhor Animação (além de outras quase 100 distinções) têm novos colegas. Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja são as personagens que se juntam às cinco emoções que já ocupavam a cabeça da jovem Riley, que atravessa os primeiros anos de adolescência.



O filme, paradoxalmente tão simples quanto emocionalmente complexo, tem a missão de superar uma das animações mais aclamadas pela crítica no passado recente. A estreia está prevista para 13 de junho.

"Deadpool 3", realizado por Shawn Levy Um dos (anti-)heróis mais cómicos do cinema tem a companhia de Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, no terceiro filme com Ryan Reynolds a dar vida a Deadpool.



A estreia da nova longa-metragem do mercenário desbocado já foi adiada devido à greve dos argumentistas e dos atores, mas o regresso, agora com a chancela da Marvel, está marcado para 25 de julho.



A história conta também com uma vilã interpretada por Emma Corrin, atriz que interpreta a princesa Diana na quarta temporada da série "The Crown".

"Joker: Folie à Deux", realizado por Todd Phillips Se dissermos que Joaquin Phoenix vai voltar a fazer de Joker não deve ficar impressionado.



Se a isso acrescentarmos que Lady Gaga será Harley Quinn, interesse amoroso do protagonista, deve estranhar um pouco.



Por fim, se rematarmos a dizer que o filme será um musical, ficará certamente desconfiado.



De qualquer das formas, é isto que propõe o realizador Todd Phillips para o filme que tem estreia prevista para 3 de outubro. Da história, pouco se sabe…

"Homem-Aranha: Para lá do Aranhaverso" , realizado por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson



Miles Morales conseguiu, em 2023, recriar o sucesso que tinha tido com o filme de animação lançado em 2018 e tornou a segunda longa-metragem passada no "Aranhaverso" num sucesso de bilheteira a nível mundial.



O fim da primeira parte deixou muitos fãs expectantes quanto ao futuro deste jovem herói que salta de realidade em realidade com uma equipa de "Homens-Aranha" do passado, do futuro e de outras espécies. Há de tudo. A expectativa é grande e aumentou com a incerteza quanto ao lançamento do filme. Programado inicialmente para 29 de março, acabou com a estreia empurrada para data incerta devido às greves dos atores e argumentistas de Hollywood.

Ação ou animação, heróis que já são velhos conhecidos ou novas personagens, 2024 promete ser um ano intenso no cinema, com filmes para todos os gostos. O sucesso do streaming é inquestionável, mas 2023 e o sucesso de "Barbie" e "Oppenheimer" provam que o espectadores continuam a gostar de ver cinema no grande ecrã.