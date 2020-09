Documentário sobre Zé Pedro dos Xutos e Pontapés no Festival Internacional de Cinema de Díli

O documentário "Zé Pedro Rock'n'Roll" é um dos filmes que vai ser exibido, em outubro, na segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Díli (DIFF), condicionada pela pandemia da covid-19, que impede visitas internacionais.

O filme do guitarrista e fundador dos Xutos e Pontapés, morto em 2017, é realizado por Diogo Varela Silva e interpretado por Zé Pedro, Henrique Amaro, Helena Santos Reis e Tim.

Com uma duração de 110 minutos, foi galardoado com o prémio do público no festival de cinema 'Doclisboa' de 2019.