Confidências, fotos inéditas e muito rock, o documentário sobre Zé Pedro dos Xutos & Pontapés

O filme recolhe vários depoimentos, desde o da mulher, Cristina Avides Moreira, que diz que os anos que viveu ao lado de Zé Pedro "foram os melhores" da sua vida, até aos cinco irmãos, os vários sobrinhos e alguns dos artistas com quem se cruzou na música. Há ainda a inevitável conversa com os Xutos & Pontapés, marcada pelo momento em que Tim hesita e rejeita usar o termo "saudades" para dizer o que sente pelo parceiro de banda, que morreu aos 61 anos, em 2017, após transplante de fígado e um diagnóstico de hepatite C.Depois de ser mostrado no DocLisboa, o documentário ‘Zé Pedro Rock’n’Roll’ foi esta sexta-feira apresentado à imprensa e estreia nas salas de cinema no dia 30. A realização pertence a Diogo Varela Silva, neto de Celeste Rodrigues, que foi velho amigo de Zé Pedro, sendo o guitarrista o seu padrinho de casamento.Em jeito de filme-homenagem, ‘Zé Pedro Rock’n’Roll’ abraça a carreira do artista, dá grande ênfase ao percurso nos Xutos, mas vai além disso.Com recurso a filmagens inéditas e fotografias de família, a obra mostra a infância do músico, o fascínio pela música punk e os concertos ao vivo (o primeiro que viu foi o de Miles Davis no Cascais Jazz, em 1971), além das experiências como DJ e até empresário, à frente da mítica sala de espetáculos Johnny Guitar, bar em Lisboa que também acolheu concertos de rock até 1996.Há ainda recurso a entrevistas que Zé Pedro deu à RTP, onde fala de tudo. Até dos vícios e da consciência da morte.