Festival do filme na cidade Invicta

O filme ‘Marianne & Leonard: Words of Love’ (este sábado no Tivoli), que narra a história de amor entre Leonard Cohen e a sua musa inspiradora, um documentário sobre João Ribas dos Censurados (‘Um Punk Chamado Ribas’) e um outro sobre Zé Pedro dos Xutos & Pontapés (‘Zé Pedro Rock’n’Roll’), são alguns dos destaques da sexta edição do Porto/Pos/Doc.O ‘festival do cinema do real’, como o apelida a organização, arranca este sábado na Invicta e decorre até dia 1 de dezembro em vários espaços da cidade (Teatro Rivoli, Cinema Passos Manuel, Planetário do Porto - Centro de Ciência Viva, Zero Box Lodge e Escola das Artes - UCP).Este ano, pela primeira vez, o Porto/Post/Doc chega também a Braga com exibições no Espaço Vita e no gnration. O evento, que conta com 24 secções distintas, do Cinema Falado à Competição Internacional, tem em Transmission a sua secção mais melómana.A programação inclui a estreia nacional de um documentário sobre os Suede (que percorre toda a carreira da banda britânica desde a sua formação até à atualidade), um outro que os New Order fizeram sobre o concerto especial com uma orquestra de sintetizadores, e ainda um filme sobre a cena musical recente em Lisboa, centrado nas comunidade descendentes de emigração negra (‘Batida de Lisboa’).Destaque ainda para a secção Identidades - que reflete sobre questões identitárias na sociedade contemporânea -, para as Sessões Planetário e para alguns concertos ao vivo.