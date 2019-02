Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois mil foliões celebram Carnaval em Sines

A cidade alentejana vai ser palco de um corso infantil, com mais de 1300 crianças, e muitas atrações durante três dias.

Por Joaquim Bernardo | 09:00

O ‘sambódromo’ de Sines vai receber mais de dois mil foliões - 17 carros alegóricos, escolas de samba e gigantones.



O corso vai sair à rua nas tardes de domingo e de terça-feira, às 15h30, e na segunda à noite, às 21h00, ao som do samba criado pelo grupo local Skabalá Tuka.



Este ano, a organização contou com um orçamento de 50 mil euros e vai homenagear os pescadores de Sines, uma comunidade muito importante nesta cidade do Litoral alentejano.



"Está tudo preparado para que seja uma grande festa", disse ao Correio da Manhã Rui Encarnação, presidente da Associação do Carnaval de Sines, entusiasmado.



As três noites (de domingo a terça) terminam com o tradicional Baile de Máscaras, no Pavilhão Municipal de Sines. Mas a festa começa logo na sexta, a partir das 10h00, com um desfile de 1300 crianças, na Av. Humberto Delgado.