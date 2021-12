O Spotify já divulgou as tendências musicais deste ano, em Portugal e no Mundo. Bad Bunny, Drake, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Taylor Swift estão entre os artistas mais ouvidos no serviço de streaming de música.Em Portugal, Drake é o preferido, seguido no pódio pelos também canadianos The Weeknd e Justin Bieber.