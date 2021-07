Quatro décadas depois, as Doce, formadas por Fátima Padinha (Fá), Helena Coelho (Lena), Laura Diogo e Teresa Miguel, estão de regresso ao espaço mediático. Desta vez, fora dos palcos, mas no grande ecrã pela mão de Patrícia Sequeira, realizadora do filme ‘Bem Bom’, que retrata a história da banda em todas as suas vertentes: sucessos, dramas e rumores (ver caixa) que marcaram os célebres anos 80.