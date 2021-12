Ainda ninguém sabe como vai ser a 79ª edição dos Globos de Ouro porque os apelos ao boicote já levaram a cadeia NBC a demarcar-se da transmissão da gala dos prémios da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, agendada para 9 de janeiro. À parte a polémica, esta segunda-feira conheceram-se os nomeados. No cinema, na frente estão dois dramas, ambos com sete indicações: o western desencantado ‘O Poder do Cão’, da neozelandesa Jane Campion, em exibição na plataforma Netflix, e ‘Belfast’, de Kenneth Branagh, que só chega às salas portuguesas a 24 de fevereiro.









Seguem-se, todos com quatro nomeações aos Globos de Ouro, ‘King Richard –Para Além do Jogo’, que já estreou nos cinemas e que tem Will Smith a fazer de pai das tenistas Venus e Serena Williams; o musical acabado de estrear ‘West Side Story’, revisitado agora por Steven Spielberg; e a comédia ‘Não Olhem Para Cima’, produzida também pela Netflix.

Nos desempenhos, os favoritos no drama parecem ser, nos atores, Benedict Cumberbatch (‘O Poder do Cão’) e, nas atrizes, Kristen Stewart (‘Spencer’) ou Lady Gaga (‘Casa Gucci’). Já na comédia/musical, chovem elogios para o par protagonista da comédia ‘Licorice Pizza’, Alana Haim e Cooper Hoffman.





Quanto às críticas em torno destes Globos de Ouro, subiram de tom após denúncias a dar conta da falta de diversidade na constituição do júri que escolhe os nomeados, além das reportagens sobre vários esquemas e subornos entre os membros e produtores de cinema. Falta saber se os prémios vão conseguir resgatar o prestígio a tempo.

Série ‘Succession’ da HBO à frente na TV



Após a ovação do público, o reconhecimento da crítica: a 3ª temporada de ‘Succession’, da HBO, é a mais indicada (cinco) para os Globos de Ouro na televisão, incluindo Melhor Série de Drama e Ator (com os dois nomeados Brian Cox e Jeremy Strong). Neste género, ao prémio principal, terá como concorrentes de peso produções como ‘Lupin’ ou ‘Squid Game’, ambos da Netflix. Já ao Globo de Ouro de Comédia concorrem ‘The Great’, ‘Hacks’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Reservation Dogs’ e ‘Ted Lasso’.