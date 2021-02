Dupla musical 'Daft Punk' chega ao fim após 28 anos. Recorde alguns dos sucessos da banda

luso-francês Guy-Manuel de Homem-Christo e pelo judeu-francês Thomas Bangalter, a banda alcançou uma expressividade significativa ao longo dos últimos 28 anos.





A dupla francesa 'Daft Punk' de música eletrónica anunciou esta segunda-feira o fim de carreira. Formada peloOs amigos conheceram-se em 1990 e em 1993 criaram a banda que já fez muitos dançar em pistas de dança pelo mundo fora.O álbum de estreia, "Homework", saiu em 1997, e com ele os primeiros êxitos do grupo: "Around the world" e "Da funk", com a mistura do estilo house e pop na música eletrónica, mas foi com "One More Time" ou "Get Lucky" (em parceria com Pharrell Williams e Nile Rodgers) que os artistas reafirmaram o estatuto de estrelas internacionais que, pelos vistos, chega agora ao fim, com um vídeo que assinala a despedida do grupo: "Epilogue".Recorde alguns dos maiores êxitos do grupo: