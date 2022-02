Duplo português é peça crucial no filme ‘Uncharted’

Uncharted’ chega esta quinta-feira às salas de cinema com o selo do talento nacional: David Chan é o duplo português de serviço e veste a pele de um mercenário que, nas várias sequências de ação, tenta impedir Drake (Tom Holland) de perseguir os seus intentos. Mas a participação do português vai além do que se vê no grande ecrã. "Ao longo de oito semanas, o meu trabalho consistiu principalmente em fazer coreografias de luta, escalada e trabalho com armas de fogo", revela Chan ao CM.Nascido em Portimão, com ascendência chinesa (do lado da mãe), David Chan trabalha há vários anos em Hollywood e já participou em filmes como ‘Blood and Bone’, ‘Bunraku’, ‘Hitman’s Bodyguard’ e ‘Capitão Falcão’. "Aos 9 anos comecei a praticar artes marciais. Desde pequeno que devorava filmes de kung fu e de artes marciais. O Jackie Chan era (e ainda é) um dos meus ídolos, portanto eu dissecava os seus filmes e coreografias", recorda.Durante a adolescência começou a maturar a ideia de vir a tornar-se duplo. "Depois fui para os EUA em busca de mais formação nesta área e acabei por ficar por lá a viver durante oito anos." De regresso a Portugal, fundou a Mad Stunts, uma agência internacional de duplos, e continua a dar cartas em Hollywood.Terry Gilliam assina este filme inspirado na história do cavaleiro criado por Miguel de Cervantes. Com Adam Driver, Joana Ribeiro e Jonathan Pryce.George MacKay, Nicholas Hoult e Russell Crowe protagonizam este filme sobre o lendário fora da lei australiano Ned Kelly.Um western de terror, com Nicolas Cage, Sofia Boutella e Nick Cassavetes, sobre um assaltante de bancos contratado para resgatar uma jovem.