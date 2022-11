É fã de Harry Potter? Saga pode voltar em parceria com autora J.K Rowling

Depois de 11 anos sem a magia dos filmes de Harry Potter, a ideia de um regresso está a ser novamente explorada pela Warner Bross.



O CEO da produtora, David Zaslav, contou à revista The Hollyood Reporter que tem vontade de trazer aos ecrãs de cinema mais filmes da saga em colaboração com a autora dos livros, J.K. Rowling. Esta pode ser uma aposta muito lucrativa, uma vez que a saga tem fãs de todas as idades e em todo o mundo.





Apesar do entusiasmo dos fãs, a questão que se coloca é se o elenco demonstrará interesse em voltar a participar em filmes com ligação à escritora. Depois de todas as polémicas em que a autora dos livros tem estado envolvida, vários atores do elenco demonstraram interesse em afastar-se.

Em causa, estão certos indícios nos livros de antissemitismo e de racismo. A escritora também tem vindo a ser alvo de críticas depois de assumir publicamente que é contra os transexuais. "O elenco de Harry Potter não é transfóbico", explica Daniel Radcliffe, ator que deu vida a Harry nos filmes, numa entrevista à Indiewire.