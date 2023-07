Elton John despediu-se dos palcos no dia 8 de julho, na Suécia, ao fim de 52 anos de carreira e mais de 4600 concertos. Fechou a atuação em Estocolmo, perante mais de 30 mil pessoas, com ‘Goodbye Yellow Brick Road’, a música que deu o título ao álbum que o ajudou a catapultar para a fama e fortuna, estimada em mais de 500 milhões de euros, e que faz 50 anos no dia 5 de outubro.









