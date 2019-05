Emoção na arena do Campo Pequeno na Corrida do CM

É já na próxima quinta-feira, dia 6, que o Campo Pequeno, em Lisboa, abre portas para um dos grandes espetáculos da temporada tauromáquica.A Corrida dodestaca-se por prestar um tributo ao cavaleiro Joaquim Bastinhas, que morreu no final do ano passado.A iniciativa conta com a arte dos cavaleiros João Moura e Marcos Bastinhas, filho do homenageado. E, também, com o matador espanhol Cayetano Rivera Ordoñez, nome grande do toureio mundial.Rui Bento Vasques, diretor de atividades tauromáquicas, revela-se emocionado com o grande dia."O mais importante vai ser mesmo homenagear a figura incontornável que foi Joaquim Bastinhas. Dificilmente vamos encontrar alguém com aquele carisma, e com a capacidade que ele tinha de comunicar com o público para proporcionar sempre um grande espetáculo", afirma.Em relação à prestação dos cavaleiros, as expectativas são altas."A competição entre Marcos Bastinhas e João Moura vai ser muito renhida, um grande desafio. O Marcos vai ser o seguidor do seu pai, e vai competir com aquele que é o maior revolucionário do toureio a cavalo. Vai ser um dia muito especial", promete.