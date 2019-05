Interessante novilhada no Campo Pequeno

Na noite de 18 de maio realizou-se uma novilhada com bonitas lides a cavalo e a pé e excelentes novilhos. A jovem Mara Pimenta lidou bem o 1º novilho de Romão Tenório, preparando bem a ferragem e cravando no sítio. Boa atuação.

A pega foi executada à 2ª tentativa pelo forcado João Airoso, do grupo de Alter do Chão, único grupo da corrida. Soraia Costa, uma jovem nortenha licenciada em Direito, lidou o 2º da noite e esteve francamente bem, cravando bons ferros e rematando as sortes.

O forcado João Galhofas consumou uma boa pega ao novilho Passanha. O jovem Joaquim Brito Paes que pertence a uma dinastia de bons cavaleiros tauromáquicos, esteve em bom plano perante um novilho de António Silva. Boas preparações, ferros bem cravados e dois ferros muito oportunos em sortes a sesgo. Filipe Lucas executou a melhor pega da noite.

Havia a maior curiosidade em apreciar o trabalho dos jovens novilheiros que desde a última temporada se têm distinguido em praças portuguesas e de Espanha. O 4º novilho, de Grave, proporcionou a Leonardo Passareira uma faena muito conseguida. Quer com o capote, quer com a muleta o jovem de Nave de Haver mostrou muitas qualidades, bordando uma faena de muleta muito diversificada com excelentes passes que o público aplaudiu com calor.

O 5º novilho, de Varela Crujo, coube ao novilheiro Filipe Martinho que soube aproveitar também as qualidades do novilho, distinguindo-se com o capote em "lopesinas" muito vistosas. Cravou dois bons pares de bandarilhas e esteve muito seguro com a muleta. Outra bonita faena.

O 6º e último novilho, de Calejo Pires, foi toureado por Duarte Silva e o jovem toureiro, perante um grande novilho executou uma faena sempre muito aplaudida e com pormenores que fazem crer no seu futuro como matador. O público presente, que preferiu os ‘toiros’ ao futebol, saiu satisfeito e esperançado num futuro risonho da Festa.

O espetáculo foi bem dirigido por João Cantinho que tinha como auxiliar o veterinário Jorge Moreira da Silva.