Emoção no adeus a Tozé Martinho, pai da ficção televisiva

O funeral do ator e argumentista Tozé Martinho, que morreu no domingo aos 72 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória, decorreu esta terça-feira à tarde, em Cascais. As cerimónias fúnebres tiveram lugar na Capela da Ressurreição onde marcaram presença familiares, amigos e colegas de profissão, que fizeram questão de prestar uma última homenagem ao artista.Um momento de dor e emoção em que o filho António enalteceu o percurso do pai, que se tornou numa figura incontornável da televisão nacional e agradeceu as diversas homenagens ao longo dos últimos dias. "Acho que é uma homenagem que ele merecia. Seja onde for que ele esteja sei que está feliz por ver a família e amigos reunidos", afirmou. Também Marcelo Rebelo de Sousa, além de ter enviado uma coroa de flores, fez questão de se despedir do pai da ficção televisiva e prestar condolências à família. "Era muito criativo e adorava viver. Conseguiu transmitir isso através do que foi o maior sucesso da TV portuguesa, as novelas. Foi uma viragem história daquilo que era a TV em Portugal. Reinventou-se várias vezes e nunca envelheceu", sublinhou o Presidente da República.A atriz Bárbara Norton de Matos também destacou as qualidades do artista, apontando-o como uma das pessoas que mais a apoiou o inicio da sua carreira. "Vou recordá-lo sempre como um lutador".