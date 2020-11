Encontrado esboço inédito do rosto de Jesus Cristo

Um esboço do rosto de Jesus Cristo nunca antes visto foi recentemente descoberto pela comunidade artistica que acredita que a obra deverá pertencer ao pintor Leonardo da Vinci, autor de quadros icónicos como a Mona Lisa e A Última Ceia.O desenho, feito com recurso a giz vermelho, foi mantido durante anos numa coleção particular de um banco na Lombardia, em Itália. Agora foi tornado público."É uma obra extraordinariamente bela e refinada. Estou absolutamente convencida de que é um esboço de Da Vinci", garantiu Annalisa Di Maria, historiadora de arte italiana, em declarações ao Telegraph.Para determinar se a peça foi ou não produzia pelo renacentista. especialistas testaram o papel usado e confirmaram que remonta ao século XVI, altura em que da Vinci desenhou o "Retrato de um Homem em Giz Vermelho", com um estilo muito semelhante à obra descoberta.A peça está agora nas mãos de dois colecionadores da cidade de Lecco, no norte de Itália.