Os espaços culturais vão poder passar a funcionar até às 00h00 e com 50% da lotação, a partir de 14 de junho, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros.

De acordo com António Costa, em conferência de imprensa, os espaços culturais continuam a dever ter lugares marcados e "regras definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O primeiro-ministro sublinhou que "a avaliação é feita semanalmente", podendo estas medidas ser revertidas.