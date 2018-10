Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Estou comovido", diz Itamar Vieira, vencedor do Prémio Leya

Grupo editorial atribuiu o Prémio Leya deste ano ao escritor brasileiro de 39 anos. Romance retrata trabalhadores rurais no Brasil.

Por Ana Maria Ribeiro | 02:51

Um livro sobre os trabalhadores rurais brasileiros e a forma, desumana, como têm de laborar, valeu ao escritor Itamar Vieira Junior o Prémio Leya 2018, anunciado esta quarta-feira pelo Grupo Leya. "Perplexo" com a vitória de ‘Torto Arado’, o autor brasileiro, de 39 anos, diz que ainda não encontrou as palavras para exprimir a sua satisfação. E muito menos sabe o que fazer com o dinheiro associado ao prémio (100 mil euros).



"Sei que é o prémio literário mais valioso no universo da língua portuguesa, mas sinceramente ainda não pensei sobre isso. Sei que estou muito comovido por ter recebido esta distinção e que a dedico a todos os homens e mulheres que, nos últimos meses, se têm batido pela democracia no Brasil."



Adversário confesso do candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, o escritor conhece bem a realidade que retrata na obra vencedora, já que entre os seus vários ofícios é também encarregado pelo Estado brasileiro da "regularização de terras". "Embora o Brasil tenha abolido a escravatura há 120 anos, nos dias de hoje ainda há quem trabalhe em condições análogas às da escravatura", conclui Itamar Vieira Junior.



PORMENORES

Dez anos de letras

O Prémio Leya está a celebrar dez anos e do júri constam os nomes dos poetas Nuno Júdice e Manuel Alegre (presidente). 348



Candidatos

À edição deste ano concorreram 348 originais (sobretudo oriundos do Brasil e de Portugal), provenientes de 13 países.



Sai em 2019

‘Torto Arado’ será publicado no primeiro trimestre de 2019 e a entrega do prémio ocorrerá durante a Feira do Livro.