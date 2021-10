Um acidente com uma arma cenográfica disparada pelo ator Alec Baldwin durante a rodagem de ‘Rust’, na quinta-feira, matou a diretora de fotografia ucraniana Halyna Hutchins, de 42 anos, e deixou o realizador do filme Joel Souza, de 48 anos, ferido.Esta sexta-feira, poucas horas depois do trágico episódio, Alec Baldwin reagiu na rede social Twitter: "Estou de coração partido por todos os que amavam Halyna", escreveu o ator de 63 anos.